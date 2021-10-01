Россияне резко заинтересовались полетами в зарубежные страны

Россияне резко заинтересовались авиабилетами в три зарубежные страны — Турцию, Узбекистан и Армению. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным сервиса, в октябре больше всего туристы интересовались полетами в Турцию — 22 процента от всего количества поисковых запросов, в Узбекистан — 8,4 процента и в Армению — 6,9 процента. Кроме того, россияне часто следили за авиабилетами в Киргизию — 4,5 процента, Таджикистан — 4,4 процента и Египет — 4,3 процента. В среднем по три процента набрали такие направления как Кипр, Азербайджан, ОАЭ и Греция.

Также большая часть путешественников (81 процент) сообщила, что ждет открытия границ с европейскими странами. Другие зарубежные направления, пока недоступные для россиян, интересуют 89 процентов респондентов. Тем не менее 56,4 процента участников опроса признались, что и до пандемии не часто отправлялись за границу. Доля тех, кто регулярно летал в отпуск и проводил выходные за пределами России, составила 43,6 процента. Так, 63,4 процента опрошенных совершали до двух таких поездок в год, 36,6 процента — более трех раз в год.

Ранее в сентябре сообщалось, что россияне бросились скупать билеты за границу в бархатный сезон. Отмечается, что наибольшим спросом у путешественников в начале осени пользуются Армения, Киргизия, Узбекистан и Турция.