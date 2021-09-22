Россияне бросились скупать билеты за границу в бархатный сезон

Российские туристы массово бросились скупать авиабилеты за границу в осенний период — в сентябре число бронирований выросло на 13 процентов по сравнению с прошлым месяцем. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что наибольшим спросом у путешественников в бархатный сезон пользуются Армения, Киргизия, Узбекистан и Турция. При этом средний чек за перелет в Армению и Турцию снизился на 41 и 13 процентов соответственно.

В топ-20 востребованных курортных направлений вошли также Греция, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Египет и Черногория.

Среди внутренних авиамаршрутов наиболее популярной оказалась Москва, в столицу приобретается каждый пятый билет на сентябрь-октябрь. На втором месте — Сочи. Доля этого направления составляет порядка десяти процентов от общего числа полетов по России. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, куда направляется восемь процентов отдыхающих.

Также в бархатный сезон туристы часто выбирают Симферополь, Анапу, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Геленджик и Ростов-на-Дону.

Ранее в сентябре россияне раскрыли свои основные пристрастия во время путешествий в осенний период. Так, 32,7 процента опрошенных готовы спонтанно отправиться в поездку в бархатный сезон из-за доступных тарифов. При этом 67,3 процента респондентов признались, что привыкли планировать отдых заранее.