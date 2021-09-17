Россияне массово устремились в один город осенью

Россияне массово устремились в республику Саха с 1 по 15 сентября. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Уточняется, что самым популярным городом среди российских авиапутешественников этой осенью стал Якутск. В первой половине сентября количество полетов выросло более чем на 90 процентов по сравнению с первыми двумя неделями августа.

На втором месте оказалась Астрахань — востребованность авиабилетов по этому направлению увеличилась на 60 процентов. Кроме того, российские туристы наиболее часто совершали перелеты в Калининград (47 процентов), Брянск (44 процента) и Волгоград (34 процента).

Среди путешествий за рубеж лидирующую позицию в рейтинге занял город Афины — в начале осени россияне летали туда в полтора раза чаще, чем в августе. На четвертой строчке — Подгорица (48 процентов).

Ранее специалисты OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью. По данным результатов исследования, 60 процентов респондентов интересуются перелетами внутри страны. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи.

