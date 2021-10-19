Россиянам напомнили правила въезда на популярный курорт ОАЭ

АТОР: для въезда в Абу-Даби необходим ПЦР-тест и сдача дополнительных анализов по прилете

Российским туристам напомнили правила посещения Абу-Даби. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что россияне освобождаются от десятидневного карантина по прибытии на популярный курорт ОАЭ. Тем не менее для въезда в эмират необходимо предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до прилета, зарегистрироваться на сайте ICA и скачать приложение AlHosn, а также пройти в аэропорту экспресс-тестирование.

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Вдобавок туристы обязаны сдать повторные анализы на шестой день пребывания в столице. Помимо прочего, невакцинированные путешественники должны сделать дополнительный тест на девятый день нахождения в Абу-Даби.

Несмотря на то что условия въезда для привитых туристов такие же, как и для непривитых, посещать общественные места, в том числе рестораны, пляжи и бассейны на территории отелей, смогут только обладатели сертификата о вакцинации.

Ранее в октябре российским туристам раскрыли оптимальную стоимость путевок в популярный курортный город Абу-Даби осенью. Так, средняя цена недельного отдыха в четырехзвездочном отеле на курорте ОАЭ с питанием по системе «все включено» и вылетом в октябре для двоих путешественников составит1374 доллара (примерно 98,3 тысячи рублей).

