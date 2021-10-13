Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на популярном курорте ОАЭ

Туроператоры: стоимость недельного отдыха в отеле Абу-Даби обойдется в 98 тысяч рублей

Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость путевок в популярный курортный город Абу-Даби осенью. Об этом сообщает информационный портал TourDom со ссылкой на данные туроператоров.

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Так, средняя цена недельного отдыха в четырехзвездочном отеле на курорте ОАЭ с питанием по системе «все включено» и вылетом в октябре для двоих путешественников будет составлять 1374 доллара (примерно 98,3 тысячи рублей).

При этом стоимость туров с размещением в гостинице категории пять звезд обойдется дороже — от 1933 до 2353 долларов (138,4-168,5 тысячи рублей) — такую сумму двое отдыхающих заплатят за перелет, проживание и питание по системе «все включено». При этом на территории данных отелей расположены собственные пляжи, открытые бассейны и фитнес-центры.

Ранее в октябре Абу-Даби упростил правила въезда для привитых препаратом «Спутник V» россиян. Уточняется, что власти популярного арабского курорта официально признали вакцину и отменили обязательный десятидневный карантин для туристов, предъявляющих при пересечении границы сертификат о вакцинации.