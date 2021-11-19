Россияне раскупили почти все путевки за границу на Новый год

Туроператоры: несмотря на подорожание, путевки за границу на Новый год почти распроданы

Туроператоры заявили, что российские туристы раскупили почти все туры по популярным зарубежным направлениям на Новый год. Об этом сообщает ТАСС.

Так, несмотря на подорожание вплоть до 50 процентов, путевки оказались практически распроданы. Представители компании «Интурист» отметили, что у многих авиакомпаний уже нет свободных мест на регулярных рейсах за границу, а часть отелей в Турции и Египте прекратили принимать бронирования.

В пресс-службе Anex Tour рассказали о дефиците мест на рейсах из Москвы в Египет с вылетом 29 декабря и 1 января. По данным Tez Tour, сейчас объем бронирований новогодних туров превышает прошлогодние показатели в восемь раз.

Особой популярностью у путешественников пользуются Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба, Мексика и Мальдивы. Среди внутрироссийских направлений наблюдается высокий спрос на Сочи, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Казань, Шерегеш, Крым и Кавказские Минеральные Воды.

Ранее аналитики онлайн-сервиса «Туту.ру» пришли к выводу, что российские туристы массово решили отпраздновать Новый год в трех городах страны — Сочи, Симферополе и Калининграде. Наибольшее количество перелетов запланировано на 28-30 декабря. При этом доля тех, кто захотел отправиться в путешествие самостоятельно, без путевок, уменьшилась на семь процентов в сравнении с прошлым годом.