Россияне рассказали о главных критериях при бронировании жилья на Новый год

Tvil.ru: 39 процентов россиян выбирают жилье на Новый год с сауной или баней

Россияне рассказали, какими главными критериями они руководствуются при выборе жилья на Новый год. О предпочтениях туристов свидетельствуют результаты опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Выяснилось, что самые востребованные услуги среди отечественных путешественников — баня или сауна. Их выбрали 39 процентов респондентов. Далее по значимости следует возможность заселения с домашними животными (16 процентов) и близость к морю (8 процентов).

Также аналитики узнали, что многим туристам при выборе апартаментов важно расстояние до центра (7 процентов), а некоторые не готовы бронировать на зимние праздники жилье без кухни (6 процентов), ванной комнаты (5 процентов) или телевизора (5 процентов).

Меньше всего, согласно опросу, россиян волнует наличие двухместной кровати и парковки — за них проголосовали по 4 процента респондентов.

Ранее в ноябре стало известно, что около половины отечественных путешественников не планируют никуда ехать на Новый год. 50 процентов опрошенных рассказали, что откажутся от поездок на зимние праздники. Еще 16 процентов точно отправятся на отдых. Тогда отмечалось, что они уже купили билеты или забронировали отели.