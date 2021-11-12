Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Сочи на Новый год

Размещение в отелях Красной поляны в зимний период обойдется туристам от 1,6 тысячи рублей

Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Сочи на новогодние праздники. Об этом пишет интернет-портал «93.ru».

Проживание в поселке Красная поляна обойдется минимум в 1,6 тысячи рублей за одну ночь. При этом гостиница будет расположена примерно в 3,5 километра от подъемников, и дорога своим ходом займет около 40 минут.

Немного дороже стоит размещение в шале — от 3,9 тысячи рублей за ночь. Однако до канатной дороги добираться придется еще дольше — дом находится в 4,5 километра от нее.

Более дорогой вариант — это апарт-отели в горах. Главными особенностями таких гостиниц являются виды на склоны гор и возможность размещения четырех и более гостей в одном номере. Стоимость проживания во второй половине декабря составляет от шести до 20 тысяч рублей.

Кроме того, планирующим поездку в Сочи на Новый год эксперты порекомендовали искать варианты размещения не только на крупных онлайн-платформах, но и на локальных сайтах или в социальных сетях.

Ранее в ноябре стало известно, что россияне предпочли отпраздновать зимние праздники на родине вместо заграницы. Так, одними из наиболее популярных новогодних направлений являются Калининград и Казань — туда соотвественно продано на 45 и 20 процентов больше билетов, чем осенью 2020 года.

