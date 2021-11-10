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Россияне предпочли отпраздновать Новый год на родине вместо заграницы

OneTwoTrip: наблюдается рост спроса на полеты в Калининград и Казань на Новый год
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Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip заявили, что россияне массово захотели отпраздновать Новый год на родине вместо зарубежных стран. Об этом пишет KP.RU.

Так, с октября наблюдается повышенный спрос на авиабилеты с вылетом в конце декабря-начале января. При этом большинство путешественников предпочитают провести зимние каникулы внутри страны — на заграничные направления приходится лишь девять процентов от всех бронирований.

Отдельно в качестве наиболее популярных новогодних направлений эксперты отметили Калининград и Казань — туда соотвественно продано на 45 и 20 процентов больше билетов, чем в осенью 2020 года. Средняя стоимость авиаперевозки составляет от 5,5 до 6 тысяч рублей в одну сторону.

По словам экспертов, путешествия по России востребованы из-за постоянно меняющихся правил въезда в зарубежные страны, что создает сложности при планировании поездки. Также на низкий спрос влияют высокие цены на полеты. Например, купить билет в одну сторону в ОАЭ можно в среднем за 28 тысяч рублей, на Мальдивы — за 30,5 тысячи.

Ранее в ноябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил о «взрывном спросе» среди россиян на зарубежный отдых в новогодние праздники. «Страны установили понятные правила въезда. А у самих туристов появилось больше уверенности при планировании путешествий <...> Кроме того, произошла стабилизация курса валют», — пояснил эксперт.

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