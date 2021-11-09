Стало известно о «взрывном спросе» на отдых за рубежом в Новый год среди россиян

Спрос на поездки в новогодние праздники у россиян вырос на 30 процентов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин отметил «взрывной спрос» на зарубежный отдых среди россиян в новогодние праздники. Об этом пишут «Известия».

Так, стало известно, что рост заинтересованности путешественников в поездках за границу произошел из-за нескольких факторов. «Страны установили понятные правила въезда. А у самих туристов появилось больше уверенности при планировании путешествий <...> Кроме того, произошла стабилизация курса валют — евро сейчас стоит на десять рублей меньше, чем год назад», — пояснил эксперт и отметил, что спрос на заграничные направления вырос минимум на 30 процентов.

Также специалист заявил, что средний чек за зимние путевки в этом году будет выше. «Причины — инфляция, рост курса валют и цен на топливо, налоги. А Новый год — это период высокого спроса, и ближе к дате вылета стоимость туров будет заметно расти из-за динамического ценообразования», — рассказал он и добавил, что популярные высококлассные отели подорожают на 15 процентов.

Ранее в ноябре туроператоры рассказали, какие направления для путешествий на Новый год пользуются спросом среди россиян. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова назвала Кубу, Турцию, ОАЭ, Сейшельские Острова, Мальдивы, Доминиканскую Республику и Крым.