Россиянам назвали оптимальную стоимость туров в Дубай на Новый год

Купить путевку в Дубай на Новый год в среднем ценовом сегменте можно за 264 тысячи рублей

Туроператоры назвали россиянам оптимальную стоимость отдыха на новогодних праздниках в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях Дубая. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, купить тур в среднем ценовом сегменте в гостиницу категории «четыре звезды» Aloft Palm Jumeirah Hotel можно за 264 тысячи рублей на двоих. Более дорогой вариант — проживание в отеле Riu Dubai за 334 рублей. Такие цены актуальны для путевок с вылетом из Москвы 30 декабря и возвращением 8 января.

Отдохнуть в пятизвездочной гостинице Royal Central the Palm на Джумейре в эти же даты можно за 370 тысяч рублей, в The Retreat Palm Dubai Mgalery — за 400 тысяч на двоих.

При этом цены в более премиальном сегменте выше примерно в два раза. Например, за тур в отель Jumeirah Al Qasr придется заплатить 897 тысяч рублей, а за отдых в популярной гостинице Burj Al Arab — 2,7 миллиона рублей.

Также отмечается, что если неделю назад наблюдался дефицит мест в востребованных отелях курорта, то сейчас гостиницы запустили открытые продажи. Речь идет о номерах, ранее не реализованных туроператорами и не выкупленных частными лицами.

«Здесь, как на любых распродажах, чтобы сэкономить, надо покупать сильно заранее либо в последний момент. И вот сейчас этот последний момент, похоже, наступает», — поделился советом генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Ранее в ноябре эксперты туриндустрии заявили, что на зимние праздники российские туристы массово решили отправиться в популярную пляжную страну — Египет. Так, спрос на поездки в Новый год резко вырос после длинных ноябрьских выходных и, по прогнозам туроператоров, может достичь доковидного уровня. Средняя цена недельного отдыха в четырехзвездочном отеле республики — 43 тысячи рублей на человека.

