Россиянам дали советы по отдыху в популярной арабской стране

АТОР: россияне могут отдохнуть в люксовом отеле Катара за 150 тысяч рублей на двоих

Российским туристам дали советы по организации путешествий в Катар в осенний период. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты напомнили отдыхающим, что для въезда в популярную арабскую страну потребуется сертификат о вакцинации «Спутником V» (другие российские вакцины не признаются), ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не позднее 72 часов на момент прибытия, а также тест на антитела с положительным результатом, проведенный не ранее чем за 30 дней до поездки.

Аналитики отмечают, что цены на размещение в отелях премиум-сегмента Катара выгоднее, чем в соседних странах Персидского залива. Стоимость недельного тура с вылетом 18 ноября на базе завтраков начинается от 2157 долларов на двоих (около 152,4 тысячи рублей) — такое предложение есть у одного из люксовых отелей Дохи. Цены в других объектах размещения колеблются в диапазоне от 3151 до 3486 долларов (около 222,7-353,4 тысячи рублей).

Материалы по теме Деньги на воду Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах Деньги на ветер Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах

Из достопримечательностей специалисты АТОР рекомендуют посетить в Катаре старейший рынок Сук-Вакиф, музей исламского искусства, принять участие в сафари, ловле жемчуга и понаблюдать за верблюжьими бегами. «Благодаря компактности страны все основные туристические места находятся в удобной доступности для туристов: всего 1-1,5 часа езды от центра Дохи. Всю страну можно проехать с юга на север на машине за 2,5 часа», — подытожили эксперты.

Ранее в ноябре сообщалось, что в период новогодних праздников билеты из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) можно приобрести от 18 тысяч рублей. Самый дешевый перелет в Дубай из Москвы 27 декабря с возвращением 3 января предлагает авиакомпания «Победа» за 31 тысячу рублей.