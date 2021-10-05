Россиянам разъяснили правила въезда в Катар

Российским туристам разъяснили, что потребуется для въезда в Катар. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 6 октября Катар начинает принимать российских туристов, привитых отечественным препаратом «Спутник V». Для въезда в страну потребуется предъявить сертификат о вакцинации, сроком не более одного года с момента получения второй дозы — документ должен быть на английском языке. Также при себе нужно иметь ПЦР-тест, действительный не более 72 часов.

Кроме того, необходимо иметь при себе специальный тест на антитела после прививки, сделанный не более, чем за 30 дней до поездки в Катар. От этого правила освобождаются полностью вакцинированные туристы, при условии, что последняя доза препарата введена не менее 14 дней назад.

Помимо прочего, минимум за 24 часа до прилета в страну все документы необходимо загрузить на государственный портал, а также установить и активировать мобильное приложение EHTERAZ.

Дети от четырех до 12 лет в сопровождении хотя бы одного полностью вакцинированного родителя должны предъявить ПЦР-тест, дети до четырех лет — освобождаются от этого правила, старше 12 — условия въезда как для взрослых.

21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией. Помимо этого увеличилось количество рейсов в уже открытые для посещения Венгрию, Казахстан и Катар.