Назван процент упустивших возможность отдохнуть в стране мечты россиян

OneTwoTrip: в 2021 году 82 процента россиян не смогли отдохнуть в желаемой стране

Около 82 процентов россиян из-за ограничений на поездки за рубеж не смогли в этом году отправиться на отдых в страну мечты. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что, несмотря на то, что большинство туристов упустили возможность отдохнуть в желаемой стране, 42 процента россиян признались, что им удалось найти альтернативу заграничным курортам внутри страны. Тем не менее 79 процентов участников опроса продолжают постоянно следить за обстановкой с ограничениями. Еще 27 процентов отметили, что готовы сразу же купить билеты на любимое направление, как только поездки туда будут разрешены.

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Согласно данным специалистов, в 2021 году больше всего россияне мечтали отдохнуть в Италии (22,7 процента), в Испании — девять процентов, во Франции — 7,2 процента. В Грецию предпочли бы отправиться 5,4 процента респондентов, в Марокко, Чехию, Португалию, ОАЭ и Таиланд — по 3,6 процента. Мнения остальных 37,7 процента опрошенных сильно разделились.

Самым популярным направлением в качестве альтернативных стран для путешествий оказалась Турция — ее выбрали 15,7 процента респондентов, 12,2 процента решили провести отпуск дома. Еще семь отправились в разные направления по России, 5,2 процента — в Краснодарский край. В Греции, Крыму, Калининграде и Египте отдыхали по 3,5 процента опрошенных.

Ранее в ноябре российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о массовой распродаже авиабилетов на поездки внутри страны. Акция продлится с 10 по 12 ноября — в эти даты пассажиры смогут приобрести билеты тарифа «эконом» на полеты со скидкой до 45 процентов.