Россиянам назвали самые выгодные для покупки в ноябре и декабре авиабилеты

«Туту.ру»: в ноябре и декабре наблюдается заметное снижение чека на авиабилеты по России

Россиянам назвали наиболее подешевевшие направления внутри страны на конец ноября и начало декабря. Рейтинг билетов, которые выгодно купить в ближайшее время, составил сервис поездок и путешествий «Туту.ру», список поступил в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики сервиса изучили данные о билетах на самолет и поезд по внутренним направлениям, оформленным в период с 20 ноября по 20 декабря 2021 года. Из них выделили несколько маршрутов с самым заметным снижением среднего чека по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Так, самое большое падение цены авиабилетов наблюдается на маршруте Санкт-Петербург — Томск. Стоимость снизилась с 11,5 до 4,3 тысячи рублей. На втором месте перелет Тюмень — Симферополь, средний чек сократился с 12,4 до 5,1 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров авиабилет Нижневартовск — Минеральные Воды, снижение цены составило 56 процентов (с 11,7 до 5,1 тысячи рублей).

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Также специалисты отметили направления Симферополь — Мурманск и Москва — Барнаул, где средний чек за год сократился на 51 и 46 процентов соответственно.

Среди железнодорожных направлений выделился маршрут Санкт-Петербург — Адлер. По сравнению с прошлым годом средний чек снизился с 5,3 до 3,8 тысячи рублей. На втором месте билет Санкт-Петербург — Тверь, его стоимость упала с 1,7 до 1,3 тысячи рублей. Третье место заняла поездка из Москвы в Старый Оскол, ее цена сократилась с 1,6 до 1,2 тысячи рублей.

Средний чек по направлениям Москва — Дзержинск, Москва — Великие Луки, Тюмень — Омск, Москва — Шумерля подешевел на 21-24 процентов.

Ранее в ноябре российская авиакомпания S7 запустила масштабную распродажу субсидируемых авиабилетов по «семейным тарифам» с вылетом в ноябре. Сообщалось, что пассажиры смогут купить билеты по десяткам направлений за 175-200 рублей — в стоимость входит провоз багажа.