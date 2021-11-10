Российская авиакомпания запустила распродажу билетов за 200 рублей

Российская авиакомпания S7 запустила масштабную распродажу субсидируемых авиабилетов по «семейным тарифам» с вылетом в ноябре. Список направлений опубликован на официальном сайте авиаперевозчика.

Пассажиры смогут купить билеты по десяткам направлений за 175-200 рублей — в стоимость входит провоз багажа. Для этого при поиске билетов нужно указать как минимум одного взрослого и одного ребенка младше 18 лет и поставить галочку в пункте «для семейной поездки» в параметрах полета.

Например, 22 ноября улететь из Уфы в Иркутск можно за 175 рублей. По такой же цене есть билеты из Новосибирска в Благовещенск на 17 ноября. За 200 рублей россиянам предложили отправиться из Иркутска во Владивосток 29 ноября, из Ростова-на-Дону в Иркутск с пересадкой в Москве 17 ноября, а также из Екатеринбурга в Иркутск через Новосибирск 28 ноября.

Ранее в ноябре две крупнейшие российские авиакомпании — S7 и «Победа» — объявили о глобальной распродаже билетов в преддверии «черной пятницы». Так, лоукостер «Победа» предложил пассажирам более 200 тысяч авиабилетов стоимостью от 999 рублей, включая все аэропортовые сборы.