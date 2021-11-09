Стало известно о заметном снижении стоимости авиабилетов по России зимой

OneTwoTrip: стоимость авиабилетов по России снизилась в зимний период на 14 процентов

Стоимость авиабилетов по России в зимний период резко снизилась. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, по итогам анализа ранних бронирований стало известно, что проездные документы на человека в одну сторону с вылетом в декабре — начале января обходятся на 14 процентов дешевле, чем в прошлом году, и на 32 процента дешевле, чем в 2019-м.

При этом средняя цена авиабилета в зимний период по стране составляет 4,5 тысячи рублей, в 2020 году была чуть выше — 5,2 тысячи, а в 2019-м ― 6,7 тысячи. Стоимость перелета по зарубежным направлениям также заметно снизилась — 9,7 тысячи против 13,4 тысячи рублей в 2019 году.

Кроме того, отмечается, что большая часть бронирований с вылетом в период с декабря 2021-го по 9 января 2022 года была сделана по России: в Москву планируют полететь 24,7 процента россиян, в Санкт-Петербург — 13,1 процента, в Сочи — 8,9 процента.

В топ-3 зарубежных направлений вошли Стамбул (доля бронирований составила 18,1 процента), Ереван (14,2 процента) и Кишинев (6,2 процента).

Ранее в ноябре две крупнейшие российские авиакомпании — S7 и «Победа» — объявили о глобальной распродаже билетов в преддверии «черной пятницы». Лоукостер «Победа» предлагает пассажирам более 200 тысяч авиабилетов на все направления своей маршрутной сети стоимостью от 999 рублей, включая все аэропортовые сборы.