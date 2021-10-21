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Заядлый путешественник раскрыл эффективные способы сэкономить на отпуске

Британский турист посоветовал покупать билеты за день до вылета, чтобы сэкономить
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Фото: Unsplash

Заядлый британский турист и писатель Шебс Алом (Shebs Alom), путешествовавший по миру 15 лет, раскрыл эффективные способы сэкономить на отпуске. Лайфхаками он поделился с изданием Express.

Англичанин рассказал, что иногда дешевыми могут быть не только билеты, купленные заранее, но и те, что были приобретены прямо перед вылетом. «Считается, что чем раньше вы бронируете рейс, тем лучше, но на самом деле это не всегда так», — заявил он и добавил, что недавно купил билеты за один день до вылета на Мальту за 25 фунтов стерлингов (2,4 тысячи рублей).

Кроме того, специалист посоветовал всегда оплачивать багаж через сайт авиакомпании, а не по прибытии в аэропорт. «Цена в приложении всегда будет ниже, чем на стойке регистрации», — сказал он.

Также Алом порекомендовал отдыхающим пользоваться специальными сервисами по поиску наиболее выгодных предложений по проживанию и перелету, например Skyscanner или Booking.com. Можно создать профиль в данных агрегаторах, а также на сайтах авиаперевозчиков для получения различных скидок и спецпредложений или накопления баллов, которые можно будет тратить на будущие поездки.

Еще одна рекомендация, которой поделился писатель, касается дней покупки проездных документов — он подчеркнул, что лучшим временем для приобретения являются вторник и среда. «Большинство людей работают по будням, поэтому у них появляется больше свободного времени для поиска рейсов в выходные. Суббота и воскресенье — самые дорогие дни для бронирования авиабилетов», — пояснил он.

Наконец, автор материала посоветовал туристам выбирать для отпуска межсезонье. «Путешествуя в популярное время, такое как Пасха, июль или август, вы можете "прожечь дыру" в кармане. Вместо этого отправляйтесь в поездки в марте или июне. Также приемлем сентябрь, поскольку в этом месяце часто бывают распродажи билетов», — рассказал британец.

Ранее в октябре британец Джастин Олдрич (Justin Aldrich), проработавший в различных отелях более семи лет, раскрыл способы обезопасить себя при проживании в гостиницах. Он порекомендовал туристам перед заселением в номер проверять комнату на исправность замков и наличие посторонних людей, а также никогда не оставлять дверь номера не запертой изнутри на замок или ригель.

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