Сотрудник отеля раскрыл способы обезопасить себя при проживании в гостинице

Британец Джастин Олдрич (Justin Aldrich), проработавший в различных отелях более семи лет, раскрыл способы обезопасить себя при проживании в гостиницах. Своими советами сотрудник объекта размещения поделился с изданием The Insider.

Он порекомендовал туристам перед заселением в номер проверять комнату на исправность замков и наличие посторонних людей. «Существуют настоящие страшилки о злоумышленниках, которые прячутся под кроватями в отелях, пока люди не ложатся спать. Быстрая проверка за занавесками, под кроватью и в любом другом месте, где кто-то может спрятаться, потенциально может спасти вас от опасности», — заявил он.

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Также Олдрич считает, что путешественники должны запомнить номер комнаты и не носить с собой бумажную карточку гостиницы. «Потерянный вкладыш с ключом позволит немедленно получить информацию тому, кто его нашел. Но случайный ключ без опознавательных знаков не имеет никакой ценности», — пояснил эксперт.

Вдобавок специалист посоветовал отдыхающим никогда не оставлять дверь номера не запертой изнутри на замок или ригель, а тем, кто путешествует в одиночку, для дополнительной безопасности порекомендовал приобрести небольшой дверной ограничитель.

Ранее в августе стюардесса рассказала способы обезопасить себя при нахождении в отеле. Так, по словам бортпроводницы, когда путешественники заселяются в отель, они не должны произносить вслух номер комнаты, если рядом стоят другие постояльцы.