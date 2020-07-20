Стюардесса раскрыла преимущество утренних рейсов перед вечерними

Стюардесса, пожелавшая остаться анонимной, посоветовала пассажирам выбирать ранние рейсы, поскольку они могут быть безопаснее. О преимуществах ранних перелетов перед вечерними она рассказала на форуме Reddit, сообщает The Sun.

Так, по заверениям стюардессы, салоны самолетов тщательнее всего очищаются ночью, когда целая команда уборщиков протирает все кресла и столики, дезинфицирует поверхности и моет туалеты. Именно поэтому, считает бортпроводница, летать нужно ранним утром.

Она также добавила, что в каждой авиакомпании есть уборка и между дневными рейсами, однако члены экипажа осуществляют ее в спешке — обычно это ограничивается тем, что они выбрасывают мусор и пылесосят.

Тем не менее, как уточняют авторы материала, во время пандемии коронавируса многие перевозчики станут прибегать к тщательной уборке и дезинфекции салона после каждого перелета.

Ранее в апреле российский пилот Airbus оценил вероятность заражения коронавирусом во время путешествия на самолете. По его словам, угроза подхватить инфекцию крайне невысока, за исключением тех случаев, когда заболевший пассажир находится на соседнем кресле — в такой ситуации в зоне потенциального риска находятся те, кто сидит в одном ряду с ним, а также в двух рядах впереди и позади него.

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