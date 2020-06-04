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Найдены способы уберечься от болезней на борту самолета

Фото: Globallookpress.com

Авиапассажирам следует всегда держать включенным кондиционер, чтобы защититься от заболевших попутчиков и уберечься от вирусов на борту. Такой способ назвал эксперт по распространению инфекционных заболеваний Марк Жандро (Mark Gendreau), пишет Daily Express.

«Как правило, воздух, в котором вы находитесь и которым непосредственно дышите, сосредоточен в диапазоне от двух до пяти рядов от вашего кресла», — пояснил специалист. В связи с этим, по его мнению, поддержание свежего воздушного потока, направленного на лицо, может предотвращать скопление бактерий в окружающей среде.

Кроме того, чтобы избежать заражения, туристам следует соблюдать гигиену — в частности, контролировать чистоту рук. Также рекомендуется не прислоняться к поверхностям около иллюминатора, так как на них могут оставаться микробы, выделившиеся в процессе дыхания или кашля других пассажиров.

При этом отмечается, что в случае если заболевший путешественник находится в соседнем кресле, вероятность подхватить вирус составляет 80 процентов.

29 января ученые смоделировали траекторию движения авиапассажиров, чтобы выяснить, как вирусы распространяются по салону лайнера. Согласно полученным данным, находящиеся возле прохода путешественники чаще всего вступают в контакт с инфицированными. В связи с этим эксперты рекомендовали выбирать сиденья возле иллюминатора и как можно меньше передвигаться по самолету во время полета, чтобы избежать болезней.

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