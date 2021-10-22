Названо самое выгодное время для покупки билетов

Вторник в три часа дня признано лучшим временем для приобретения билетов

Вторник назвали лучшим днем для приобретения авиабилетов. Такая информация появилась на сайте Travel Daily News.

По мнению специалистов, одним из главных способов экономии денег во время отпуска является правильный выбор периода для поездки. «Мы рекомендуем заранее узнать, когда высокий, низкий и средний сезон в стране или конкретном месте, куда вы хотите отправиться. Отдых в низкий сезон обойдется вам вдвое дешевле», — пишут авторы. Они советуют избегать путешествий в июле, августе, праздничные дни и во время проведения международных фестивалей и конгрессов.

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При этом самым выгодным временем для покупки проездных документов является вторник в три часа дня. «Никогда не покупайте билеты в праздничные или выходные дни, цена значительно увеличивается», — посоветовали они.

Чтобы найти недорогие рейсы, также можно использовать ряд методов, среди которых — очистка файлов cookie в браузере перед поиском, бронирование билетов туда-обратно и подписка на информационное оповещение авиакомпаний об акциях и спецпредложениях.

Ранее в октябре британский турист и писатель Шебс Алом (Shebs Alom), путешествовавший по миру 15 лет, раскрыл эффективные способы сэкономить на отпуске. Так, эксперт порекомендовал отдыхающим пользоваться специальными сервисами по поиску наиболее выгодных предложений по проживанию и перелету, например Skyscanner или Booking.com.

