Назван способ обмануть правила провоза багажа в самолете

Американская блогер и путешественница Кристен Блэк (Kristen Black) придумала, как обмануть правила провоза ручной клади в самолете, и удивила пользователей сети. О возможности бесплатно пронести багаж на борт она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

На размещенном ролике девушка кладет на пол джемпер, поверх складывает еще несколько кофт и сворачивает все в рулон. Затем надевает его на шею, имитируя подушку. Девушка назвала данный способ «отличной экономией места и денег».

Кроме того, Блэк предложила туристам использовать пустые карманы верхней одежды и место под головным убором для перевозки личных вещей. «Используйте свою шапку для сувениров, которые вы купили во время поездки», — подписала блогер публикацию, набравшую более 5,4 миллиона просмотров.

Материалы по теме Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на рекомендации путешественницы. Так, одним данная идея показалась странной: «Выглядит нелепо», «Неужели кто-то такое делает?», «Мне кажется, что таким образом можно только привлечь к себе внимание службы безопасности аэропорта».

Другие юзеры оценили ролик, посчитав лайфхак полезным. «Ой, какая классная идея, а я все время думаю, как же разместить все вещи в сумке», «Спасибо за совет, буду иметь ввиду», «По-моему отличная мысль на случай переполненного багажа», — комментировали они.

Ранее в сентябре стюардесса австралийских авиалиний поделилась семью способами, как компактно провезти личные вещи в самолете. В первую очередь перед сбором чемодана бортпроводница посоветовала написать список всех вещей, которые необходимо взять с собой. Девушка считает, что составление такого перечня поможет не брать с собой неподходящую для погоды одежду