Показан способ уместить все необходимые вещи в ручную кладь

Анонимная путешественница, которая часто летает самолетом, показала способ упаковать все необходимые вещи в сумку размером с ручную кладь. Своим лайфхаком она поделилась в треде поста на портале Reddit. На ее комментарий обратило внимание издание The Sun.

Так, по словам пользовательницы, она перестала скручивать и складывать вещи, поскольку так они мнутся и не помещаются в чемодан. Вместо этого туристка изобрела собственную технику.

«Я кладу первый предмет одежды на кровать или пол, а затем накрываю его следующей вещью, которая повернута к нему под углом 90 градусов. Потом я продолжаю наслаивать одежду таким же образом», — пояснила девушка.

Она добавила, что в конце кладет на стопку одежды в самый центр носки и нижнее белье, а затем складывает углы лежащих под ними вещей к центру и убирает в таком виде в чемодан. Как уточнила путешественница, этот метод работает именно потому, что вещи укладываются перпендикулярно друг другу.

В декабре 2019 года россияне рассказали, какие предметы не стоит брать с собой в путешествие, чтобы не перегружать багаж. Так, треть опрошенных (35 процентов) считают, что зонт — самая ненужная вещь в чемодане при перелетах. Более того, опытные туристы рассказали, что вместо зонта можно взять дождевик.

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