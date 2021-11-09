Две российские авиакомпании объявили о глобальной распродаже билетов

Две крупнейшие российские авиакомпании — S7 и «Победа» — объявили о глобальной распродаже билетов в преддверии «черной пятницы». Об этом сообщается на официальных сайтах перевозчиков.

Лоукостер «Победа» предлагает пассажирам более 200 тысяч авиабилетов на все направления своей маршрутной сети стоимостью от 999 рублей, включая все аэропортовые сборы. Акция будет действовать с 9 по 14 ноября. Условия распространяются на рейсы с вылетом в период с 15 ноября 2021 по 26 марта 2022 года.

При этом авиакомпания S7 предлагает пассажирам приобрести билеты со скидкой до 50 процентов по всем своим направлениям. Распродажа продлится с 9 по 12 ноября, акция действует на перелеты в любую дату, начиная с 15 ноября 2021 года.

Ранее в октябре сообщалось о самом выгодном времени для покупки авиабилетов. По мнению экспертов, приобретать проездные документы выгоднее по вторникам в три часа дня. Чтобы найти недорогие рейсы, специалисты также посоветовали очищать файлы cookie в браузере перед поиском, бронировать перелеты туда-обратно и подписываться на информационное оповещение авиакомпаний об акциях и спецпредложениях.