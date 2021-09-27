Раскрыт способ путешествовать по миру бесплатно

Основатель туристического агентства Darshan Travel Полина Гербер раскрыла несколько способов путешествовать по миру бесплатно. Ее слова приводит издание «Москва 24».

«Есть волонтерские программы по контракту, когда можно за границу поехать вообще без вложений, подписав договор о том, что будешь три-четыре месяца работать», — рассказала эксперт.

Гербер отметила, что существуют различные цели поездок — уход за беженцами или участниками боевых действий в госпиталях, а также присмотр за животными в зоопарках и нацпарках. «Моя знакомая так съездила на острова на севере России, она помогала исследовать почву, а ей оплатили и питание, и проезд, и проживание», — добавила она.

Кроме того, специалист рекомендует попробовать совместить отдых с командировкой при условии оплаты работодателем проезда и проживания. «Я видела много людей, которые едут работать в теплые страны типа Бали, Таиланд, ОАЭ. Зачастую это может быть неквалифицированная работа по выращиванию овощных и фруктовых культур в теплицах», — пояснила Гербер.

Также эксперт дала совет по экономии на проживании за границей. Она предложила использовать каучсерфинг — платформу по предоставлению пользователями бесплатного жилья друг другу. «В основном это делается для расширения своих контактов, для интересного общения с иностранцами, совместных путешествий», — рассказала Гербер и обратила внимание, что онлайн-сервис пользуется большой популярностью среди туристов со всего мира.

Ранее в сентябре стюардесса американской авиакомпании поделилась способом бесплатно путешествовать по миру. По ее словам, для этого необходимо завести кредитную карту с возможностью накапливать бонусы для полетов. Она отметила, что при совершении крупных покупок на счет будут зачисляться мили, которые можно потратить на авиабилеты.