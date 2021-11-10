Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами авиабилета в октябре

Самый дорогой билет в октябре обошелся россиянам в 325 тысяч рублей — путешественники летели бизнес-классом из Москвы в Мале. Рейтинг наиболее затратных направлений раскрыли аналитики сервиса и путешествий «Туту.ру», список поступил в редакцию «Ленты.ру».

На втором месте оказался билет, купленный в обе стороны по маршруту Москва — Ларнака за 228,9 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров маршрут из столицы на египетский курорт Шарм-эш-Шейх — стоимость путешествия с возвращением обошлась в 226,9 тысячи рублей.

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Также самыми дорогими авиабилетами, купленными россиянами в октябре, стали перелеты из Москвы в Лондон — 215 тысяч рублей (в одну сторону), во Владивосток — 207 тысяч рублей, в Хабаровск — 192 тысячи рублей, в Горно-Алтайск — 175 тысяч рублей, в Кишинев —148,5 тысячи рублей, в Цюрих — 138 тысяч рублей, и в Красноярск — 130 тысяч рублей (все в обе стороны и бизнес-классом).

Ранее в сентябре стала известна стоимость самого дорогого купленного россиянами билета в сентябре. Так, наиболее дорогостоящим стал перелет из Москвы в Киото (Япония) и обратно за 351,1 тысячи рублей.