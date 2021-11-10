Раскрыты самые популярные у россиян направления для отдыха в декабре

Самыми популярными у россиян городами для отдыха в декабре стали Санкт-Петербург и Олонец

Эксперты раскрыли самые популярные города России для поездок в декабре. Ими стали Санкт-Петербург и Олонец. Информация об этом появилась на сайте сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В компании проанализировали бронирования, оформленные на период с 1 декабря по 31 декабря 2021 года, и выяснили, что интерес россиян к предновогоднему отдыху вырос на 108 процентов относительно прошлого года.

Так, наибольшим спросом у путешественников пользуются Санкт-Петербург (плюс 110 процентов к бронированиям) и Олонец (плюс 200 процентов). «Новым, альтернативным направлением для поездок в декабре стал Калининград. За последние два года туристы не ездили в конце года в этот регион», — отметили аналитики.

Кроме того, в число наиболее востребованных городов для внутреннего туризма вошли Ялта (плюс 63 процента), Москва (плюс 600 процентов), Казань (плюс 25 процентов) и Осташков (плюс 50 процентов). При этом россияне начали терять интерес к поездкам в декабре в Кисловодск и на Красную Поляну — спрос относительно 2020 года упал на 33 процента.

Отмечается, что отечественные туристы планируют поездки в среднем на срок от трех до восьми ночей и тратят на жилье от 1,9 до 8 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в декабре в Кисловодске, дороже — в Красной Поляне.

Ранее в ноябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин отметил «взрывной спрос» на зарубежный отдых среди россиян в новогодние праздники. Стало известно, что интерес путешественников на заграничные направления вырос минимум на 30 процентов.