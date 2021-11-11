«Аэрофлот» объявил о массовой распродаже авиабилетов по России

«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов со скидкой до 45 процентов с 10 по 12 ноября

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о массовой распродаже авиабилетов на поездки внутри страны. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте перевозчика.

Представители компании уточнили, что акция продлится с 10 по 12 ноября — в эти даты пассажиры смогут приобрести авиабилеты тарифа эконом на полеты со скидкой до 45 процентов.

Спецпредложение доступно на рейсах между Москвой и 36 российскими городами, в числе которых Анапа, Астрахань, Белгород, Воронеж, Волгоград, Иркутск, Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Омск, Сочи, Санкт-Петербург и другие.

Также акция действует на перелеты между Владивостоком и Южно-Сахалинском, Красноярском, Петропавловском-Камчатским и на маршрутах Хабаровск — Новосибирск, Санкт-Петербург — Новосибирск и Санкт-Петербург — Иркутск.

Кроме того, предложение распространяется на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора», которые будут совершаться с 15 ноября 2021 года по 31 мая 2022-го за исключением периода с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022-го.

Уточняется, что билеты можно приобрести на официальном сайте перевозчика, их количество ограничено.

Ранее в ноябре авиакомпания S7 запустила масштабную распродажу субсидируемых авиабилетов по «семейным тарифам» с вылетом в ноябре. Пассажиры смогут купить авиабилеты по десяткам направлений за 175-200 рублей — в стоимость входит провоз багажа.