Россияне раскрыли планы путешествий на Новый год

Около половины россиян не планируют никуда ехать на Новый год. Об этом стало известно из результатов опроса на сайте сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», пишет РИА Новости.

Так, 50 процентов опрошенных рассказали, что откажутся от путешествий на новогодние праздники. Еще 16 процентов точно отправятся в поездку — отмечалось, что они уже купили билеты или забронировали отели. Около 15 процентов респондентов затрудняются раскрыть свои планы, так как еще не определились с датами и бюджетом отпуска, однако все же намерены провести Новый год вне дома.

Сообщалось, что год назад о планах никуда не ехать на Новый год рассказали 54 процента участников аналогичного опроса. Как объяснили специалисты, количество сомневающихся в планах на январские праздники увеличилось.

Ранее в ноябре туроператоры назвали россиянам оптимальную стоимость отдыха на новогодних праздниках в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях Дубая. Так, купить тур в среднем ценовом сегменте в гостиницу категории «четыре звезды» Aloft Palm Jumeirah Hotel можно за 264 тысячи рублей на двоих.