Названа оптимальная стоимость тура в популярную пляжную страну на Новый год

АТОР: стоимость недельного отдыха в Катаре обойдется в 129 тысяч рублей

Недельный пакетный тур на Новый год в Катар обойдется от 129 тысяч рублей за человека. Оптимальную стоимость путевок назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самую бюджетную путевку можно купить у компании ПАКС — цены начинаются от 64,7 тысячи рублей за неделю с вылетом 27 ноября и размещением в отеле категории пять звезд. Туры с отправлением 30 декабря обойдутся дороже — от 129,5 тысячи рублей.

Отдых в Дохе от туроператора «Tui Россия» выйдет в 74 тысячи рублей за неделю. В стоимость входит размещение в пятизвездочной гостинице, вылет запланирован на 15 декабря.

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Более дорогой вариант тура есть у «Русского Экспресса» — поездка с отправлением в конце декабря на семь ночей обойдется в 108 тысяч рублей. В тур включен перелет и размещение в отеле категории пять звезд с питанием «только завтраки».

Ранее в ноябре отечественным туристам дали советы по организации путешествий в Катар в осенний период. Из достопримечательностей специалисты АТОР порекомендовали посетить старейший рынок Сук-Вакиф и музей исламского искусства, принять участие в сафари, ловле жемчуга и понаблюдать за верблюжьими бегами.