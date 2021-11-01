Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на курортах Турции на Новый год

Российским туристам, которые планируют отдохнуть в Турции на Новый год, раскрыли оптимальную стоимость десятидневного отпуска на курортах республики. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

Так, по данным туроператоров, средняя цена тура с проживанием в трехзвездочном отеле в Белеке с вылетом из Москвы 30 декабря составляет 107 тысяч рублей для двоих путешественников. При этом уточняется, что питание и трансфер в путевку не включены. Размещение в люксе гостиницы категории пять звезд обойдется чуть более чем в 456 тысяч рублей для двоих.

Путевка для пары на остров Кунду с размещением в пятизвездочном отеле с питанием по системе «все включено» и подогреваемым бассейном будет стоить примерно 153 тысячи рублей.

При этом стоимость отдыха в отеле на аналогичных условиях в провинции Анталья обойдется дороже — от 159 тысяч рублей, — такую сумму двое путешественников заплатят за перелет, проживание и питание по системе «все включено».

Ранее, в октябре, эксперты туристической отрасли предсказали значительный рост стоимости летнего отдыха в Турции в 2022 году. Сообщается, что цены на размещение в ряде гостиниц страны останутся на уровне 2021 года, однако большая часть отелей планирует повысить стоимость минимум на десять процентов.