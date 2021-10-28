Предсказан рост цен на отдых в Турции в 2022 году

АТОР: стоимость проживания в отелях Турции в 2022 году повысится минимум на 10 процентов

Эксперты туристической отрасли предсказали значительный рост стоимости летнего отдыха в Турции в 2022 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, стало известно, что цены на проживание в ряде гостиниц республики останутся на уровне 2021 года, однако большая часть отелей планирует повысить стоимость минимум на десять процентов. Среди основных причин увеличения стоимости названо возвращение в начале сентября 2021 года Министерством финансов Турции НДС в размере восьми процентов для организаций, оказывающих услуги по размещению, общественному питанию, культуре и досугу. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 размер НДС для отельеров был сниженным — всего один процент.

Кроме того, на ценообразование может оказать влияние возвращение дополнительного двухпроцентного налога на размещение в гостиницах, введение которого было отменено в 2020 году.

Также отмечается, что, как правило, повышают цены те отели, которые улучшают свою концепцию обслуживания или вкладываются в новую инфраструктуру для гостей. Например, гостиница AriaResort& Spa планирует увеличить стоимость проживания на 2022 год на десять процентов. «Повышение к нынешней цене произойдет в связи с тем, что отель переходит на концепцию "ультра все включено"», — рассказал помощник менеджера отдела продаж и маркетинга Эрджан Бешалты.

Ранее в октябре турецкие гостиницы столкнулись с повышенным спросом российских туристов в осеннем сезоне. Уточняется, что высокая загрузка в отелях до конца бархатного сезона возникла не только в результате отложенного из-за пандемии спроса, но также из-за стремления путешественников сэкономить на отпуске, так как цены на размещение осенью значительно ниже.

