В Госдуме предложили запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию. Об этом в воскресенье, 17 октября, пишет «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По его словам, на турок массово поступают жалобы, что они соблазняют россиянок, а потом отбирают у них детей. Сами девушки, по словам Милонова, чаще всего «совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей». Кроме того, мужчины в Турции «подпаивают паленым алкоголем», который опасен для здоровья.

«Они алкоголь возят из Северного Кипра, там делают его из денатурата. Очень много жалоб от женщин, которые оказались в состоянии опьянения и теперь не могут увидеть ребенка», — заявил политик.

Ранее Виталий Милонов выразил мнение, что аборты через систему обязательного медицинского страхования (ОМС) проводить незаконно, поскольку такие траты в нее не заложены, и назвал их «нецелевым использованием бюджетных средств».