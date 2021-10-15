Россиянка посоветовала отказаться от отелей «все включено» некоторым туристам

Россиянка назвала пять категорий туристов, кому не подойдут турецкие отели «все включено»

Россиянка перечислила пять категорий туристов, кому не подойдет отдых в турецких отелях, работающих по системе «все включено». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Первый тип отдыхающих она назвала «Раздавателями звезд» — так автор охарактеризовала людей, которые любят рассуждать, соответствует ли уровень сервиса в отеле заявленному количеству звезд. Путешественница отметила, что, как правило, такие туристы не знают, по какому принципу объектам размещения они присуждаются.

Также она посоветовала отказаться от подобного отдыха людям, чувствительным к жаре. По ее словам, даже море порой не может спасти от перегрева.

Еще одну категорию постояльцев она описала словом «бояре». «Они руководствуются принципом "я заплатил — мне все должны"», — пояснила автор и добавила, что обслуживающий персонал в Турции хоть и заботится о гостях, но не станет унижаться перед высокомерными людьми.

Отдельно россиянка выделила путешественников, стремящихся получить роскошный отдых «за копейки» — например, купить путевку в отель «все включено» на 14 дней за 50 тысяч рублей на двоих.

Пятую категорию девушка охарактеризовала как «ленивых» туристов. Это путешественники, которые не любят тратить время на поиск хорошего отеля. «Брать первое, что понравилось по цене, тут точно не стоит. Лучше спрашивайте об отелях своих знакомых, смотрите обзоры блогеров или читайте отзывы», — порекомендовала девушка.

Ранее в сентябре по итогам ежегодной премии TripAdvisor Travelers’ Choice 2021 россиянам назвали лучший отель в Турции, работающий по системе «все включено». На основе анализа миллионов отзывов путешественников, победителем стала пятизвездочная гостиница Seven Seas Hotel Blue, расположенная в Сиде. Отдыхающие характеризуют ее фразой «как премиум, но дешевле» и отмечают гостеприимство персонала и высокий уровень сервиса.