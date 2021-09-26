Милонов высказался о незаконности абортов

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об абортах. По его мнению, их незаконно проводить через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку такие траты в нее не заложены, сообщает URA.RU.

Милонов назвал аборты по полису ОМС незаконными: по его мнению, наличие этой процедуры в системе ОМС не соответствует законодательству России. Благодаря страхованию россияне получают возможность лечиться. Однако беременность не является болезнью, поэтому невозможно финансировать причинение вреда здоровью через ОМС.

«Все деньги, которые были потрачены на финансирование абортов являются нецелевым использованием бюджетных средства», — подчеркнул Милонов.

Кроме того, депутат призвал увеличить обязательный срок для размышлений перед абортом и взять под контроль частные клиники. «Надо привести их в порядок. Если они делают аборты, то под жестким государственным контролем», — заключил Милонов.

Ранее стало известно, что в России захотели повысить долю отказов от абортов до 50 процентов. До 2025 года в стране планируют увеличить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

