Россиянка запретила совращенной в 12 лет дочери делать аборт

В Москве 12-летняя девочка забеременела от 18-летнего парня, однако мать запретила ей делать аборт. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, школьницу доставили в больницу 29 августа с диагнозом гнойный аппендицит. В ходе обследования выяснилось, что она беременна — срок составлял четыре недели.

Врачи сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Мать школьницы пояснила, что ее дочь встречалась с молодым человеком. Его нашли и допросили из-за совращения несовершеннолетней. В итоге выяснилось, что половой контакт произошел в начале августа, когда девочка на несколько дней приехала в Москву с дачи. Затем она снова уехала и вернулась в середине месяца.

Мать девочки настаивает на родах и выступает против аборта. Как пишет издание, сама женщина не работает и недавно перенесла операцию. При этом отец школьницы живет отдельно, а старший брат находится в другом городе.

Девочка находится на внутришкольном учете как неблагополучный ребенок. Ее мать училась в той же школе и также стояла на учете из-за злоупотребления алкоголем. 31 августа она дала объяснения в полиции.

В феврале восьмиклассница из Новосибирска родила ребенка от своего 22-летнего соседа, который находился в СИЗО. Молодой человек попался на преступлении после того, как девочка забеременела. Она родила недоношенного ребенка, однако с ним все в порядке. Бабушка школьницы хотела удочерить новорожденного, однако получила отказ.