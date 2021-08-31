Россия
 
Последние новости
Путин поддержал идею Шойгу и подписал указ о выплате в 15 тысяч рублей военным
Apple первой в США подорожала до 2,5 триллиона долларов
В центре Москвы неизвестный обмазал солидолом 400 самокатов
Назван лучший российский регион по уровню зарплат
Мать узнала об опасном диагнозе сына благодаря сообщению подписчицы в Instagram
Российская пловчиха Шабалина стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады в Токио
В Минздраве заявили о риске смерти в течение шести месяцев после COVID-19
В Москве резко подорожало жилье без прописки
Несовершеннолетняя пожаловалась на домогательства в электричке в Москву 
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка запретила совращенной в 12 лет дочери делать аборт

В Москве забеременела 12-летняя школьница — ее мать хочет, чтобы дочь рожала
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве 12-летняя девочка забеременела от 18-летнего парня, однако мать запретила ей делать аборт. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, школьницу доставили в больницу 29 августа с диагнозом гнойный аппендицит. В ходе обследования выяснилось, что она беременна — срок составлял четыре недели.

Врачи сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Мать школьницы пояснила, что ее дочь встречалась с молодым человеком. Его нашли и допросили из-за совращения несовершеннолетней. В итоге выяснилось, что половой контакт произошел в начале августа, когда девочка на несколько дней приехала в Москву с дачи. Затем она снова уехала и вернулась в середине месяца.

Мать девочки настаивает на родах и выступает против аборта. Как пишет издание, сама женщина не работает и недавно перенесла операцию. При этом отец школьницы живет отдельно, а старший брат находится в другом городе.

Девочка находится на внутришкольном учете как неблагополучный ребенок. Ее мать училась в той же школе и также стояла на учете из-за злоупотребления алкоголем. 31 августа она дала объяснения в полиции.

В феврале восьмиклассница из Новосибирска родила ребенка от своего 22-летнего соседа, который находился в СИЗО. Молодой человек попался на преступлении после того, как девочка забеременела. Она родила недоношенного ребенка, однако с ним все в порядке. Бабушка школьницы хотела удочерить новорожденного, однако получила отказ.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российская восьмиклассница родила ребенка от 22-летнего соседа
В беременности 13-летней россиянки обвинили дистанционку
«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь