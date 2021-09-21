В России захотели повысить долю отказов от абортов до 50 процентов

Правительство России запланировало повысить долю отказов россиянок от абортов до 50 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на план по реализации Концепции демографической политики.

В документе указано, что до 2025 года необходимо повысить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Ожидается, что в результате доля женщин, прошедших доабортные консультации с целью сохранить беременность, вырастет до 80 процентов, а половина из них откажется от намерений и сохранит ребенка.

Кроме того, план рассчитан на продвижение традиционных семейных ценностей и активного долголетия, повышение благополучия семей с детьми, повышение рождаемости и продолжительности жизни, формирование здоровья на производстве, поддержание здоровья старшего поколения, формирование мотивации к здоровому образу жизни.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что с 2016 года в России почти на 40 процентов снизилось число абортов. Она отметила, в 2020 году более 200 тысяч россиянок получили консультации в специализированных центрах и отказались прерывать беременность. Вместе с тем, по словам Голиковой, с 2010 года численность женщин репродуктивного возраста снизилась на 37,5 процента. «Такое серьезное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, в том числе, приводит к сокращению рождений», — констатировала вице-премьер.

Ранее депутат Госдумы Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей. По ее словам, исключение этой медицинской услуги из сферы деятельности частных клиник позволит «существенно улучшить статистику» и сократить число криминальных абортов.

