Россиянка попала в реанимацию после подпольного аборта в нечеловеческих условиях

Россиянка обратилась в подпольную организацию в Москве, чтобы сделать аборт, после чего попала в реанимацию. Об этом сообщает mk.ru.

52-летняя уроженка Киргизии Галбубу Мурзабекова, которая провела ей операцию, работала без образования.

Сам инцидент произошел в апреле 2020 года. Мать троих детей, находившаяся почти на пятом месяце, из-за финансовых трудностей решила прервать беременность за 30 тысяч рублей в центре города. По данным следствия, объявление об услугах акушерки она нашла в интернете.

Укол анестезии беременной делал представившийся врачом-анестезиологом неизвестный мужчина азиатской внешности. По словам пациентки, когда она пришла в себя, то почувствовала сильную боль в животе. Акушерка при этом «находилась в истерическом состоянии» и говорила, что, если не вызвать скорую помощь, клиентка может погибнуть.

После женщину почти в бессознательном состоянии вывели на улицу, посадили в такси и отвезли в чужую квартиру. Там Мурзабекова вызвала скорую, а когда медики приехали на вызов, то представилась сестрой пациентки и заявила, что у той случился выкидыш.

Пострадавшую забрали на экстренную операцию. Оказалось, что при проведении аборта акушерка оставила голову плода в брюшной полости и задела внутренние органы, в результате чего у женщины началось внутреннее кровотечение.

Врачам удалось спасти пострадавшую, а Мурзабекову приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и на такой же срок запретил ей заниматься медицинской деятельностью.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что с 2016 года в России почти на 40 процентов снизилось число абортов. Она отметила, в 2020 году более 200 тысяч россиянок получили консультации в специализированных центрах и отказались прерывать беременность.