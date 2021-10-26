Отдохнувшая в Турции зимой россиянка назвала главные минусы курорта

Российская туристка, посетившая Турцию в зимний период, назвала главные плюсы и минусы отдыха на курортах страны. Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор назвала главным недостатком неблагоприятные погодные условия — поездку могут омрачить внезапные дожди или ветра, в связи с чем девушка порекомендовала путешественникам брать с собой теплую одежду.

Кроме того, туристка рассказала, что расчитывать на полноценный пляжный отдых в Турции в это время года не стоит. «Вода зимой остывает и становится очень бодрящей. Однако наши соотечественники все равно умудряются залезть в море», — заявила она, отметив, что если очень хочется купаться, то стоит выбирать отели с подогреваемыми бассейнами.

Также автор обратила внимание, что при бронировании поездки в холодное время года следует учитывать, что выбор экскурсий будет невелик. «Туристов немного и предлагать их (экскурсии — прим. «Лента.ру») особо некому. Поэтому следует планировать самостоятельный осмотр достопримечательностей», — посоветовала автор.

Из достоинств зимнего отдыха россиянка назвала возможность остановиться в дорогих отелях и посещать популярные рестораны по доступным ценам.

Ранее в октябре турецкие гостиницы столкнулись с повышенным спросом российских туристов в осеннем сезоне. Уточняется, что высокая загрузка до конца бархатного сезона возникла не только в результате отложенного из-за пандемии спроса, но также из-за стремления путешественников сэкономить на отпуске, так как цены на размещение в этот период значительно ниже, чем летом.