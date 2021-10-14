Россиянка побывала в Турции и рассказала о худшем курорте страны

Россиянка побывала в пятизвездочном отеле в Сиде за 70,7 тысячи рублей и назвала его худшим курортом для отдыха в Турции из-за комаров. Впечатления девушки разместил портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала путешественница, первые неприятности начались в аэропорту — перед вылетом оказалось, что пассажиры могли взять собой бесплатно только десять килограммов багажа, а за остальное пришлось доплачивать.

Далее автор пожаловалась на слишком долгий процесс заселения в гостиницу — ей пришлось прождать на ресепшене три часа. «Возможно, так они пытались добиться от нас доплаты за ранее заселение, но по-моему, 40 долларов за три часа — это наглость», — добавила она.

По словам россиянки, главным разочарованием стали комары, которые «облепляли всех ковром». Она отметила, что насекомые были настолько большими и надоедливыми, что находится вечерами на улице было «невозможно».

Другой недостаток отеля — это песчано-галечный пляж, который оказался неприспособлен для отдыха с детьми. «Из-за особенности рельефа тут довольно крупные волны. До нормального песчаного пляжа можно дойти за минут 20-30, территория другого отеля», — рассказала девушка.

Ранее в августе российская туристка посетила Турцию и назвала поездку сплошным разочарованием. По ее словам, за 66 тысяч рублей она получила «ушатанный в ноль» отель с ветхой мебелью и сантехникой. Также автор статьи возмутилась насчет высоких цен на экскурсии и услуги спа-салонов. «Гиды ничего нового тут не расскажут. Говорит много, делает мало», — сказала она.