Россиянка посетила все турецкие курорты и выбрала лучший

Россиянка, посетившая все курорты Турции, выбрала лучшее и худшее место для отпуска. Своими рассуждениями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, самым скучным городом для отдыха является Сиде. «Я была уверена, что он не сможет меня поразить, и мои ожидания были полностью оправданы», — рассказала путешественница, отметив, что помимо нескольких античных зданий в городе не на что смотреть.

Среди курортов, от посещения которых у девушки остались теплые воспоминания, — Аланья, Мармарис, Бодрум и Кемер, где она почувствовала себя «как дома», поскольку около 98 процентов отдыхающих здесь — русскоговорящие.

Тем не менее, в качестве лучшего места для отпуска в Турции путешественница назвала поселок Олюдениз, расположенный на средиземноморском побережье страны в 15 километрах от города Фетхие.

Россиянка отметила, что курорт насыщен красивыми местами, среди которых, например, долина бабочек, гора Бабадаг и Голубая лагуна. «Яркое солнце, море невероятно красивого цвета. Здесь неизменно чувствуешь себя счастливой», — поделилась впечатлениями девушка и добавила, что после посещения этого поселка никто не сможет остаться к нему равнодушным.

Ранее в сентябре другая российская туристка сравнила Турцию с Грузией и выбрала лучший курорт для пляжного отдыха. По ее словам, наиболее чистыми пляжами может похвастаться Турция — в Аланье прозрачная вода, нет медуз и мусора, в то время как побережье Черного моря в Батуми не так комфортно купаться из-за гальки.