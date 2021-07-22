Посетившая 30 стран россиянка впервые побывала в Анапе и раскритиковала курорт

Россиянка, посетившая 30 стран мира, впервые побывала в Анапе и раскритиковала состояние курорта. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, в этом году она решила отдохнуть на черноморском побережье из-за риска новых ограничений при выезде за границу. Выбор пал на Анапу благодаря песочному пляжу и историческим достопримечательностям.

Как рассказала путешественница, она осталась в «некоем шоке» от курорта из-за грязи в городе. Автор статьи упомянула использованную воду, которую сливают из частных домов на улицы «прямо как в деревне».

Также россиянка была неприятно удивлена последствиями шторма в море, из-за которого в чистой воде появился мусор. «В воду пригнало столько водорослей, что ощущаешь себя фрикаделькой в овощном отваре. Бррр…» — описала происходящее девушка.

Кроме того, она посоветовала быть готовым к большому количеству маленьких детей на курорте. «Имейте в виду, что постоянно отовсюду вы будете слышать детские мультфильмы, нравится вам это или нет», — предупредила туристка.

Ранее в июле россиянин съездил в Анапу и рассказал о «разводе на деньги», с которым он столкнулся на пляжах курорта. Так, на берегу существуют «точки», в которых предлагают сделать для ребенка временную татуировку. Изначально продавцы указывают стоимость в 50-60 рублей, однако потом оказывается, что это цена за квадратный сантиметр. В итоге за всю татуировку мошенники могут потребовать до 30 тысяч рублей.