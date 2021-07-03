Устроившая скандал хозяйка отеля в Анапе сообщила о закрытии своего бизнеса

Устроившая скандал хозяйка гостевого дома «Атмосфера Джемете» в Анапе сообщила о закрытии своего бизнеса. Владелица отеля написала об этом в своем Insagram-аккаунте.

«Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет и меня тоже! Все, как вы и хотели!» — написала женщина на своей странице. Она пожаловалась, что из-за произошедшего осталась без денег и работы и теперь не знает, как жить. Россиянка просит подписчиков дать ей совет, что делать дальше.

1 июля скандал хозяйки отеля в Анапе, возмутившейся из-за просьбы гостей убрать номер, попал на видео. Известно, что гости заметили шерсть и песок в своей комнате и попросили владелицу гостиницы убраться, однако получили в ответ ее бурную реакцию и оскорбления. Позже женщина извинилась перед жителями Анапы и гостями, списав свое поведение на усталость.

Позже она объяснила свое поведение ненавистью к ЛГБТ-сообществам. Владелица гостиницы рассказала, что зашла в комнату к постояльцам, чтобы сделать уборку, и обнаружила на кровати двух целующихся девушек. «Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю ЛГБТ», — сказала она на камеру.