Скандал хозяйки отеля в Анапе из-за просьбы гостей убрать номер попал на видео

Скандал хозяйки отеля в Анапе, возмутившейся из-за просьбы гостей убрать номер, попал на видео. Ролик и подробности инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

Сообщается, что туристы заселились в гостевой дом «Атмосфера Джемете» в Анапе, который находится на первой линии, у моря. Гости заметили шерсть и песок в номере и попросили владелицу гостиницы убраться, получив в ответ ее бурную реакцию и оскорбления.

На кадрах видно, как хозяйка гостевого дома протирает пол шваброй, попутно отпуская нецензурные комментарии.

«Тебя приняли, ***** (черт), будь добра, ***** (значит). А то у нее тут, ***** (значит), грязно, там грязно, ***** (значит). Белье за пять тысяч лежит — у нее грязно везде. Это первая линия, здесь везде будет песок», — возмущалась хозяйка отеля.

Отмечается, что владелица не вернула туристам деньги за оплаченные четыре ночи проживания и заявила, что на видео она выставлена «в неудобном свете», так как гости первые начали ее оскорблять.

Позже в сети появилось видео с извинениями владелицы гостевого дома. Женщина попросила прощения у гостей отеля и жителей Анапа за сказанные «в порыве усталости и гнева» слова.