Туристка съездила в дорогостоящий отель в Анапе и разочаровалась

Туристка съездила в дорогостоящий отель в Анапе и описала отдых фразой «каждый день новые проблемы». Своими разочарованиями туристка Татьяна Сысоева поделилась с порталом TourDom.

Уточняется, что путешественница приехала в отпуск с мужем, тремя детьми и родителями. «Прилетели, а там стройка, аквапарк, который обещали открыть к 1 июня, до сих пор недоделан, шумно. На территории разбросаны стройматериалы, провода», — рассказала она.

За два номера на 12 дней семья заплатила 237 тысяч рублей. Среди проблем женщина также отметила отсутствие света, воды, неработающий интернет, телевизор и сняла видео, продемонстрировав все недостатки гостиницы. Кроме того, она рассказала о плохом качестве питания в отеле.

«Еда очень однообразная, и каждый день становится только хуже. Котлеты, курица недожарены», — пожаловалась отдыхающая. Сысоева также оставила письменный отзыв на стойке ресепшен, где уже имеется большое количество аналогичных жалоб.

Ранее в мае россиянка рассказала о разочаровавшем бюджетном отдыхе на черноморском курорте. Отправившись в поселок Сукко, автор надеялась на спокойный и комфортный отпуск, однако столкнулась с большим количеством детей и отсутствием выбора развлечений.