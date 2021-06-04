Россияне отдохнули в Крыму и разочаровались двумя вещами

Российские туристы съездили на отдых в Крым в 2021 году и разочаровались двумя вещами: высокими ценами и отсутствием городской инфраструктуры. О своих впечатлениях от курорта они поделились с корреспондентами издания «Аргументы и факты».

Так, по словам жителя Челябинска Сергея, его семья отдохнула в Крыму в мае за 40 тысяч рублей. В целом им все понравилось, однако его расстроил тот факт, что в июле стоимость такой же путевки на полуостров значительно выросла — цена номера увеличилась с 3,6 до 4,5 тысячи рублей за сутки.

«Отель был небольшой. Собственный чистый бассейн, включены завтраки. Это не Турция, не объешься, но питание хорошее», — прокомментировал свой отпуск Сергей.

При этом Юлия из Москвы отметила, что в межсезонье ездит в один и тот же отель в Алуште уже несколько лет. Девушка призналась, что отдыхать они привыкли только на территории гостиницы — там для гостей и их детей предлагается множество развлечений и активностей.

«За территорию отеля мы не ходим, для меня наш юг — скорее предмет страхов. В отеле еды много, а рисковать здоровьем за его пределами не хочется», — объяснила россиянка.

Цены курорта москвичка назвала «относительно невысокими». Как рассказала Юлия, отель поощряет постоянных гостей купонами, дающими скидки на проживание, и спецпредложениями. За путевку на четверых в апреле туристка заплатила 68 тысяч рублей.

Ранее в июне россиянин описал цены на рынке в Крыму фразой «зависит от наглости продавцов». Как отметил турист, главный товар для отдыхающих в Крыму в июне — ягоды. Стоимость клубники в первый летний месяц составляет от 140 до 200 рублей за килограмм, черешни — около 350. Также автор предупредил, что местные продавцы «любят обманывать брата-туриста».