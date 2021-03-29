Побывавшая в Киеве россиянка сравнила его с Москвой и выбрала лучший город

Россиянка, побывавшая в Киеве, сравнила украинскую столицу с Москвой и выбрала лучший из городов. Своими рассуждениями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Первое, что приятно удивило в Киеве россиянку — это состояние вокзала. «Подумайте только, киевский вокзал существует без бомжей, попрошаек, азиатских гастарбайтеров, цыган, без бычков, без мусора, без безобразного запаха мочи, и на этом фоне иконами не торгуют», — описала здание туристка.

По мнению девушки, неухоженность московских вокзалов можно объяснить наплывом приезжих, в том числе из Средней Азии.

Затем путешественница пожаловалась на многокилометровые пробки на МКАДе, в которых москвичам приходится стоять по несколько часов. Также блогерша упомянула высокие цены в московских ресторанах, в то время как в Киеве можно пообедать и бюджетно, и вкусно.

«Цены в ресторанах и кафе тут президентские. Люди злые и голодные», — написала девушка о российской столице.

Единственный пункт, в котором, считает туристка, Москва выигрывает у Киева — это уровень зарплат и возможности для карьерного роста. Как отмечает девушка, украинская столица в этом плане «находится ниже уровня воды».

Ранее еще один российский блогер отправился в пешее путешествие по России. По словам путешественника, достаточно высокий уровень жизни можно увидеть на Кубани, в Ростовской области и Ставропольском крае, однако большинство россиян живут в нищете.