Россиянам рассказали о стоимости отдыха в Турции в 2022 году

АТОР: стоимость туров на курорты Турции в 2022 году останется на уровне 2021 года

Российским путешественникам рассказали, что стоимость путевок на курорты Турции в 2022 году останется на уровне нынешнего года. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Речь идет о ценах в евро. Если курс европейской валюты по отношению к рублю будет снижаться, то, соответственно, будет снижаться и стоимость отдыха в рублях», — заявил генеральный директор туроператора Coral Travel Эрджюмент Юналан.

Кроме того, специалист сообщил, что ряд компаний уже открыли раннее бронирование туров в республику на следующий год. По его словам, ажиотажного спроса на путевки не ожидается, поскольку многие путешественники боятся планировать отпуск заранее из-за возможности введения властями Турции новых ограничительных мер или закрытия границ.

«Тем не менее эти продажи уже идут. Как и всегда, скидки по раннему бронированию на первом его этапе доходят сейчас до 50 процентов», — подчеркнул эксперт, отметив, что часть туров, которые были отменены в 2020 году из-за пандемии COVID-19 также будут перенесены на 2022 год.

Ранее в октябре руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что Турция пообещала усилить меры обеспечения безопасности российских туристов на курортах. В частности речь идет об отслеживании качества работы спасателей в зоне бассейнов и об установке дополнительных знаков навигации в отелях.

