В Турции пообещали обеспечить безопасность российских туристов

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что Турция пообещала усилить меры обеспечения безопасности российских туристов на курортах. Об этом стало известно по итогам переговоров главы ведомства с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ходе пресс-конференции в Анкаре обсуждались несколько вопросов, касающихся безопасности российских туристов, в частности дорожная и транспортная обстановка, контроль за происшествиями на территории отелей, и профилактические меры в связи с пандемией COVID-19.

«В Турцию ездит самое большое количество зарубежных туристов. Задача Ростуризма в том, чтобы российские туристы чувствовали себя на отдыхе в Турции в полной безопасности. И мы видим, что есть позитивная динамика в решении всех трех блоков вопросов безопасности», — отметила Догузова.

Как добавила руководитель Ростуризма, турецкие коллеги пообещали усилить контроль за безопасностью россиян на транспорте, в частности в туристических автобусах, проследить за качеством работы спасателей в зоне бассейнов и обеспечить дополнительные знаки навигации в отелях.

Ранее в октябре в Ростуризме заявили о незаконных действиях турецких отелей против россиян. Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что многие объекты размещения совершают незаконные действия против постояльцев, требуя оплату за нахождение в изоляции.